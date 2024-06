Stiri pe aceeasi tema

- *IPJ VALCEA* *Astazi, 12 iunie a.c., Politia orașului Brezoi a fost sesizata, prin apel direct, cu privire la faptul ca o persoana, din localitatea Racovița, se afla in curtea locuintei sale si vrea sa se sinucida.* In temeiul sesizarii, la fata locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Seara palpitanta pentru timișorenii care se plimbau pe malul Begai joi seara. Un barbat care amenința ca se arunca de pe un pod a mobilizat forțe importante. „La data de 6 iunie, in jurul orei 19:38, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat are intenția…

- Un barbat care avea asupra sa substante interzise a fost prins de politistii locali in tramvaiul 6 din Timisoara. Acestia au depistat de asemenea in cursul saptamanii si mai multe persoane fara adapost care circulau cu mijloacele de transport in comun. Toate sunt obiceiuri frecvente in oras. „In cadrul…

- Lamaile sunt fructe citrice cunoscute pentru aroma lor acrișoara complexa. Fiind de forma ovala, acestea cresc pe arbori infloritori și sunt cultivate in scop comercial in multe locuri din lume. Cel mai bine se dezvolta in climatele blande și calde, cum ar fi Mexic, California și India. Fructul citric…

- Un barbat din Timișoara, care a distrus mașina și camerele de supraveghere ale unui vecin, in urma unui conflict, a fost reținut. Polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați de un barbat in varsta de 28 de ani ca pe strada Academician Corneliu Micloși din municipiu i-a fost distrus autoturismul…

- Politistii din Timisoara au intervenit, duminica seara, pentru a salva o femeie care ameninta ca se va arunca in raul Bega. Ea se afla pe niste pietre si intrase in apa pana la brau, potrivit news.ro.”La data de 26 mai a.c.

- Alarma in aceasta seara in Timisoara, unde o femeie ameninta ca se arunca in Bega. Politistii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați in jurul orei 21 despre situatie. „Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, stabilind faptul ca cele sesizate se confirma, fiind vorba despre o femeie,…

- O tanara, de 25 de ani, din Iasi, care ameninta ca se sinucide, a fost convinsa sa renunte la gestul extrem, insa s-a dezechilibrat si a cazut de la etajul intai peste pompierii veniti sa o salveze. Salvatorii veniti in urma apelului la 112 au reusit sa o convinga pe tanara sa intre inapoi in casa,…