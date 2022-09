Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a anunțat ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, aflat sub masura preventiva a controlului judiciar, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranți. „In fapt a fost reținut ca in data de 24 mai 2022, in jurul…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de migranți. „In fapt, s-a retinut ca in data de 13 august 2022, in jurul orei 2:30, inculpatul ar fi transportat cu un autoturism…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar de cinci inculpati (patru sub control judiciar și unul in stare de arest la domiciliu), pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a anunțat ca procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de doi inculpați, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de migranți. „In fapt, s-a reținut ca in data de 9 iulie 2022, in jurul orei 21:25, in scopul obtinerii unei sume de bani,…

- Politistii de frontiera din Timișoara in cooperare cu lucratori din cadrul SPF Jimbolia și SPF Lunga au depistat in pe comunicația DN59A, intre Jimbolia și Carpiniș opt cetateni indieni, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, sprijiniti de doi cetațeni romani. Șoferii autoturismelor…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș a transmis ca procurorii au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, in forma continuata. „In fapt a fost reținut ca in perioada 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2013, in calitate de…

