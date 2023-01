Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani din Timiș a fost arestat dupa ce a fost acuzat ca a incendiat mașina soției, dupa o disputa intre cei doi. Polițiștii impreuna cu un detașament de pompieri din Lugoj s-au deplasat la fața locului și au stins incendiul.

- Un barbat de 41 de ani din localitatea Bodo a fost retinut pentru 24 de ore, sambata, de politistii Sectiei 5 Rurale Belint, pentru infractiunea de distrugere, dupa ce i-a dat foc autoturismului sotiei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sotia preotului din localitatea Corbii Mari, judetul Dambovita, a fost atacata in pragul casei de un barbat din sat si desfigurata cu un briceag. Sotia preotului din localitatea Corbii Mari, judetul Dambovita, a fost atacata in pragul casei de un barbat din sat si desfigurata cu un briceag. Individul…

- In urma unor percheziții care au avut loc miercuri in localitatea Dragoiești din Timiș, un barbat a fost reținut pentru ca incerca sa vanda articole pirotehnice fara drept. Polițiștii au mai gasit la el acasa inclusiv cartușe de țigari netimbrate.

- Barbat din Timis, retinut in arest pentru detinere de articole pirotehnice in vederea comercializarii. In cursul zilei de ieri, 28 decembrie a.c., polițistii Secției 7 Rurale Lugoj au pus in aplicare

- Vineri, 23 decembrie 2022, in jurul orei 23,30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie de 35 de ani, din Alba Iulia, a fost agresata de catre fostul soț. Din primele cercetari efectuat de polițiști, a rezultat ca in jurul orei 23.20, barbatul, in varsta de…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, originar din Dondușeni, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de șantaj. Acesta, prin intermediul unui cont fals de pe o rețea de socializare, dandu-se drept femeie, a intrat in discuție cu un barbat de 55 de ani. Dupa o saptamana de discuție, suspectul l-a…