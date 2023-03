Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 46 de ani a fost agresata de soț in locuința de domiciliu, in Ghiroda. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au emis un ordin de protecție pe numele lui.

- Barbat din Blaj, reținut de polițiști: Și-a amenințat, agresat și ținut soția cu forța in casa. Ce au facut polițiștii Un barbat din Blaj a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ca și-a agresat și amenințat soția, dar și pentru lipsire de libertate in mod ilegal. Potrivit…

- O femeie de 36 de ani a fost gasita moarta, duminica, 26 februarie, in locuința sa din Budila, județul Brașov, dupa ce a avut o altercatie cu fostul sau concubin, transmite News.ro. Apelul la 112 a fost dat de fostul partener al femeii, iar politistii ajunsi la fața locului au gasit-o pe aceasta inconstienta,…

- Un barbat din Baia Sprie, judetul Maramures, care si-a agresat concubina si l-a ars cu tigara pe unul dintre copiii femeii, in varsta de 3 ani, a fost retinut. Politistii aun emis si un ordin de protectie provizioriu impotriva sa. ”Politistii din Baias Mare au fost sesizati prin plangere de catre o…

- Un barbat in varsta de 60 ani, din municipiul Dej, a fost reținut la data de 5 Februarie 2023, de catre polițiști dupa ce a fost depistat la volan sub influența bauturilor alcoolice. Testul cu aparatul etilotest a inregistrat o concentrație de 1,54mg/l. alcool pur in aerul expirat, iar ulterior barbat…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce a santajat o femeie din Campulung Moldovenesc cu publicarea unor imagini indecente, iar aceasta i-a platit 20.000 de lei. Barbatul a fost retinut la frontiera, cand se pregatea sa iasa din tara, informeaza Agerpres. Pe 31 decembrie 2022, o femeie din Campulung…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Moreni, la data de 16 ianuarie a.c., a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 60 de ani. Acesta este cercetat…

- In urma unor percheziții care au avut loc miercuri in localitatea Dragoiești din Timiș, un barbat a fost reținut pentru ca incerca sa vanda articole pirotehnice fara drept. Polițiștii au mai gasit la el acasa inclusiv cartușe de țigari netimbrate.