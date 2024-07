Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica Lugoj, aflandu-se sambata in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control pe DJ 680, in localitatea Maguri, un autoturism condus de catre un barbat de 38 de ani. „Din verificarile efectuate de catre polițiști in bazele de date a reieșit faptul ca, barbatul in cauza nu deține […] Articolul Barbat din Timiș, reținut de polițiști dupa ce a fost prins beat la volan, fara permis de conducere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .