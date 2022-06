Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 35 de ani, disparut din Jimbolia județul Timiș. In data de 8 iunie , DRAGUȚ MARIUS PETRE ar fi plecat de la domiciliul sau din orașul Jimbolia, iar pana in prezent nu a mai revenit.…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați sambata, 28 mai, cu privire la dispariția unui baiat de 13 ani. Minorul a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. „Politia a fost sesizata la data de 28 mai, in jurul orei 15.00, cu privire la faptul ca, la data de 27 mai, in jurul orei 18.00, CSABOI GHEORGHE …

- *PLECARE VOLUNTARA* La data de 7 mai a.c., in jurul orei 19.15, polițiștii din cadrul Secției nr.3 de poliție Ploiești au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, fiica sa, PETRACHE IOANA VALENTINA, in varsta de 13 ani, domiciliata in municipiul Ploiești a plecat in mod voluntar…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 67 ani, disparut din Lugoj, județul Timiș. In data de 22 aprilie, polițiștii au fost sesizați cu privire la dispariția unui barbat de 67 de ani. In data de 16 aprilie, SZABO ERVIN, ar…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 10 aprilie 2022 de catre o femeie din municipiul Brașov cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu, la data de 09 aprilie 2022 și nu a revenit pana in prezent. La data de 13…

- Fiica șefului Poliției din municipiul Bacau, Ana Maria Tuluc, in varsta de 15 ani, a disparut de acasa fara urma. Tanara ar fi plecat singura de acasa, duminica, 10 aprilie, in jurul pranzului, insa nu a revenit nici pana in prezent. Ana Maria Tuluc este fata comisarului-șef Adrian Tuluc, șeful Poliției…

- Pe 3 aprilie, polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul ca MATEI CATALINA, de 14 ani, a plecat in mod voluntar, posibil in cursul nopții trecute, de pe raza comunei Bascov, fara a mai reveni la domiciliu. Semnalmente: inaltime 1,50 m, circa 50 kg, fața ovala, ochi caprui, par lung.…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale cauta o minora, in varsta de 13 ani, disparuta din localitatea timișeana Banloc „In data de 15 martie a.c., SIRBU ESTEFANIA-DENISA, ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Banloc, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.52…