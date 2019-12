Bărbat din Țifești dat în urmărire națională, descoperit de polițiști La data de 11.12.2019, ora 15.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Țifești au identificat pe raza satului Țifești o persoana, iar in urma verificarilor efectuate au stabilit identitatea acesteia, fiind vorba de un barbat, in varsta de 20 de ani. Totodata, din cercetari a rezultat faptul ca barbatul figura ca persoana urmarita național din […] Articolul Barbat din Țifești dat in urmarire naționala, descoperit de polițiști apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11.12.2019, ora 15.00, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Țifești au identificat pe raza satului Țifești o persoana, iar in urma verificarilor efectuate au stabilit identitatea acesteia, fiind vorba de un barbat, in varsta de 20 de ani. Totodata, din cercetari a rezultat faptul ca…

- Un schimb de replici cu o femeie l-a costat scump pe un barbat din comuna Paltin, care dupa altercația verbala avuta cu aceasta a dat cu ochii de fiul ei, care l-a pus imediat la punct. S-a intamplat in data de 3 martie a.c., iar inculpatul in varsta de 25 de ani a fost trimis […] Articolul Barbat „altoit”…

- La data de 04.12.2019, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Balești au fost sesizați de catre doi barbați, din comuna Balești, cu privire la faptul ca in perioada 24.11.- 03.12.2019, in timp ce se aflau in municipiul București, o persoana a patruns prin efracție in locuințele lor și a sustras mai…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 27 noiembrie a.c., ora 18.40, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au depistat pe raza comunei Bolotești un autoturism condus de un barbat, din comuna Vidra, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta nu poseda…

- Conducerea Institutului Regional de Oncologie Iasi a anuntat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca vor fi demarate lucrarile pentru construirea unui Centru de screening si diagnostic in bolile oncologice, care se adreseaza populatiei fara simptomatologie, in vederea diagnosticarii precoce…

- La data de 06.11.2019, ora 13.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Vulturu au fost sesizați de catre un barbat din comuna cu privire la faptul ca autori necunoscuți i-au sustras in data de 05.11.2019 suma de 1350 de lei și mai multe documente, dintr-un portofel pe care il avea in autoturismul…

- 10 octombrie 2019 – Ziua naționala a produselor agroalimentare romanești Piața Moldovei, Focșani Din 2017, pe 10 octombrie este sarbatorita Ziua naționala a produselor agroalimentare romanești. Aceasta a aparut in urma adoptarii Legii nr.168/2017, articolul 2 al acesteia menționand ca „prin produs agroalimentar…

- Barbat urmarit la nivel european, depistat de polițiștii vranceni La data de 14 septembrie a.c., ora 18.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Adjud, cu ocazia activitaților specifice desfașurate, au identificat un barbat, in varsta de 37 de ani, din comuna Ploscuțeni, care figura in bazele…