- Ziarul Unirea Virusul ucigaș a ajuns in Romania: Pasager suspect de infectie cu coronavirus, pe Aeroportul Otopeni. Autoritațile sunt in alerta maxima Virusul ucigaș a ajuns in Romania, iar autoritațile sunt in alerta maxima și au luat masuri fara precedent. Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…

- O echipa medicala a fost solicitata, sambata, la aterizarea cursei Ryanair de pe ruta Tel Aviv - Bucuresti, intrucat un pasager avea unele simptome de gripa. Ulterior, pacientul a fost preluat de o ambulanta si dus la Spitalul "Matei Bals", anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Aeroportului…

- Un barbat care a venit in Romania de la Tel Aviv a fost dus sambata la Institutul ”Matei Balș” cu suspiciunea de a fi infectat cu coronavirusul ucigaș din China. Pasagerul a fost transportat la spital chiar de pe Aeroportul Otopeni. Barbatul care a venit din Israel a spus insa ca a fost și in China,…

- Un cetatean care a ajuns la Bucuresti in aceasta dupa-amiaza cu o cursa Ryanair care venea de la Tel Aviv si care, cu ceva timp in urma, a calatorit in China a fost preluat de echipaje medicale dupa ce a acuzat ca are simptome asemanatoare cu cele produse de coronavirusul care face ravagii Asia.

