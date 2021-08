„Bărbat” din Teiuș „premiat” de poliție cu un dosar penal după ce și-a amenințat soția „Barbat” din Teiuș „premiat” de poliție cu un dosar penal dupa ce și-a amenințat soția „Barbat” din Teiuș „premiat” de poliție cu un dosar penal dupa ce și-a amenințat soția La data de 21 august 2021, polițiștii din Teiuș au fost sesizați de catre o femeie de 40 de ani, din Teiuș, cu privire la faptul ca a fost amenințata de soț. Polițiștii au aplicat formularul de evaluare al riscului, iar in urma interpretarii acestuia a rezultat ca se impune emiterea ordinului de protecție provizoriu. Barbatului, in varsta de 41 de ani, i-a fost interzis sa se apropie de soția sa, iar pe numele sau a fost intocmit… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Zlatna s-a trezit cu telefonul FURAT, dupa ce l-a lasat in parc, la incarcat, in Teiuș. Tanara care l-a sustras s-a ales cu dosar penal Polițiștii din Teius au identificat o tanara, din Blaj, ca persoana banuita de furt. Aceasta ar fi sustras un telefon mobil lasat nesupravegheat. Bunul…

- DOSAR PENAL pentru violența in familie: Ordin de PROTECȚIE provizoriu emis fața de un „barbat” din Unirea ce și-a agresat soția DOSAR PENAL pentru violența in familie: Ordin de PROTECȚIE provizoriu emis fața de un „barbat” din Unirea ce și-a agresat soția Polițiștii din Unirea au emis un ordin de protecție…

- Un barbat din Ocna Mureș și-a batut și amenințat soția. S-a ales cu dosar PENAL și ordin de protecție Polițiștii din Ocna Mureș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-ar fi amenințat și agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie și amenințare.…

- In urma unei intervenții la un scandal in familie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Prundu Bargaului au intocmit un dosar penal și continua cercetarile pentru violența in familie. Din verificarile efectuate a reieșit ca, un barbat de 53 de ani, din Bistrița-Bargaului, care se afla in locuința comuna…

- Dosar penal pe numele unui barbat din Teiuș ce și-a amenințat soția, polițiștii au emis un ordin de protecție Dosar penal pe numele unui barbat din Teiuș ce și-a amenințat soția, polițiștii au emis un ordin de protecție Polițiștii din Teiuș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat…

- Dosar penal pentru un barbat din Alba Iulia care și-a batut soția: Barbatul violent are interdicție sa se apropie de nevasta timp de 5 zile Un barbat de 47 de ani, din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie dupa ce și-ar fi agresat soția, aplicandu-i mai multe lovituri peste membre…

- Polițiștii din Teiuș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat de 32 de ani din oraș, care și-ar fi agresat soția. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. La data de 18 iunie 2021, polițiștii din Teiuș au fost sesizați, prin plangere, de catre o tanara de 27 de…

- Dosar penal pentru un barbat din Teiuș care și-a batut soția: Polițiștii au emis un ordin de protecție Un barbat, de 32 de ani, din Teiuș s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie și un ordin de protecție, dupa ce și-ar fi agresat soția. Polițiștii din Teiuș au emis un ordin de protecție provizoriu…