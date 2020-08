Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii suceveni dupa ce a incercat sa violeze o fata de 15 ani, fapta avand loc in urma cu aproape doua luni, intr-un parc, iar interventia unei alte persoane care trecea prin zona l-a determinat pe acesta sa renunte la gest si sa fuga, el fiind prins in scurt timp de politisti, potrivit news.ro.

Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, ca un barbat a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de tentativa de viol.

