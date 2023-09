Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 20 septembrie 2023, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 48 de ani, din comuna Șpring, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 106I, pe raza localitații Vingard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- La data 12 septembrie 2023, in jurul orei 21:30, polițiștii au oprit in trafic, pe raza comunei Vețel, autoturismul condus de un tanar in varsta de 25 de ani, din Deva. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,75 mg/l, alcool pur in aerul expirat. …

- Cel in cauza a fost escortat si introdus in Arestul I.P.J. Bacau.Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au depistat, miercuri, 17 august 2023, in comuna Pancesti, un barbat, de 62 de ani, care figura in bazele de date urmarit la nivel national.Pe numele acestuia a fost emis un mandat…

- Joi, 20 iulie 2023, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat 4 tineri, trei in varsta de 17 ani și unul de 20 de ani, din comunele Șpring și Apoldu de Jos, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta in legatura cu care poliția a fost…

- Un barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: A lovit un biciclist cu mașina, a fugit de la locul faptei, iar polițiștii au descoperit ca nu are permis Un barbat din Alba, „CAMPION” la infracțiuni: A lovit un biciclist cu mașina, a fugit de la locul faptei, iar polițiștii au descoperit ca nu are permis…

- Marți, 18 iulie a.c., la ora 18.00, polițiștii Secției nr.2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au depistat și reținut un barbat de 36 de ani, din comuna Buciumi, județul Salaj. Judecatoria Huedin a emis pe numele acestuia un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, fiind condamnata…

- Dosare penale intocmite de polițiștii din Alba, pentru infracțiuni rutiere Polițiștii din Alba au descoperit pe drumurile pulbice doua persoane care incalcau regulile de circulație: este vorba despre un tanar de 20 de ani, care conducea un moped fara sa dețina carnet și despre un barbat care s-a urcat…

- Barbat din Alba, ce transporta ilegal lemn, oprit in trafic la Huedin: 80 mc de material lemnos confiscat. Ce alte nereguli au constatat polițiștii și ce amenzi au dat Barbat din Alba, ce transporta ilegal lemn, oprit in trafic la Huedin: 80 mc de material lemnos confiscat. Ce alte nereguli au constatat…