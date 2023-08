Barbat din Satu Mare retinut pentru trafic de droguri de mare risc

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24.08.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Galati au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a 7 inculpati si masura controlului judiciar fata de alti 15 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor…

- La data de 22.08.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.Potrivit DIICOT,…

- Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat prins in flagrant cand vindea droguri la un festival

- Un barbat care s-a ocupat de trafic de droguri in Arad a fost reținut in urma unei anchete coordonate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad. Ulterior, el a primit și mandat de arestare pentru 30 de zile. „La data de 29.06.2023,…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au condamnat la cinci ani si doua luni de inchisoare un cetatean italian acuzat ca a vandut cocaina in Bucuresti si in Caracal cu 100 de euro gramul. In acelasi dosar a fost condmanata la patru ani de inchisoare si o tanara din Caracal, Olt. La inceputul lunii septembrie…

- Un barbat de 35 de ani, din municipiul Craiova, a fost retinut, vineri, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Craiova, dupa ce asupra acestuia au fost gasite 500 grame de canabis si 22 grame de rezina de canabis.