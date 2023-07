Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 56 de ani a fost recunoscut vinovat pentru furt, stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 7 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Edineț, sediul Briceni.

- Un barbat in varsta de 49 de ani din Rezina a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 2 ani, cu suspendarea condiționata a executarii pedepsei pe o perioada de proba de un an, dupa ce și-a abuzat psihologic soția, pana femeia a decedat. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Chișinau, sediul…

- Un barbat a fost eliberat din inchisoare dupa ce a ispașit 33 de ani pentru o fapta despre care procurorii din Los Angeles spun acum ca nu a comis-o, dupa ce au analizat dovezile dezvaluite de un alt prizonier, in urma cu șase ani.

- Un barbat de 54 de ani, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru talharie in Italia a fost prins de politistii doljeni, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat ca politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale au depistat in municipiul Craiova, un barbat, de 54 de…

- Șoferul de 32 de ani, care in toamna anului trecut a provocat un accident rutier, iar pasagerul sau a murit, va face 5 ani și jumatate de inchisoare. Sentința a fost pronunțata acum doua zile, de Judecatoria Hancești, sediul Central.

- Un barbat in varsta de 37 de ani din Hincești a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce a ucis in bataie un consatean. Decizia a fost pronunțata la sentința Judecatoriei Hancești, sediul Central.

- La data de 20 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale ndash; Compartimentul Urmariri au identificat un barbat, de 52 de ani, pe numele caruia Judecatoria Adjud a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 6 luni de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.Potrivit…

- Procuratura municipiului Chișinau, a reprezentat acuzarea de stat intr-o cauza pornita pentru savarșirea mai multor infracțiuni contra patrimoniului, care s-a soldat cu pronunțarea unei sentințe de condamnare.