Dupa ce polițiștii au gasit mai multe droguri in casa acestuia, un barbat din Santimbru a fost trimis in judecata pentru savarsirea infracțiunii de detinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fara drept. In data de 08.09.2022, organele de poliție din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigații Criminale au efectuat o percheziție domiciliara […]