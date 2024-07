Bărbat din Sadova, după gratii pentru agresarea unei poliţiste şi a unui jandarm Un barbat de 34 de ani, din Sadova, deferit justitiei pentru comiterea a doua infractiuni de ultraj, a fost condamnat definitiv la un an si trei luni de inchisoare. Potrivit anchetatorilor, pe data de 4 ianuarie, barbatul a agresat o politista si un jandarm. Acestia din urma fusesera chemati de tatal inculpatului, care s-a plans ca a fost dat afara din casa de barbatul de 34 de ani. Anchetatorii au stabilit ca, in 2023, intre inculpat si paritii sai au aparut neintelegeri si discutii. Si asta pentru ca barbatul insista ca parintii sai sa vanda casa in care locuiau.„In acest context, in data de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

