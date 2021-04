Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Republica Moldova, bolnav de COVID 19, a fost gasit decedat intr-un apartament din Galati. Autoritatile au fost alertate de administratorul blocului care stia ca barbatul se simte rau. Moldoveanul in varsta de 49 de ani a refuzat sa se interneze in spital, desi stia ca este infectat.

- Imaginile au fost surprinse chiar in momentul acțiunii de un locatar din zona. O femeie amenința ca se sinucide, iar pompierii și polițiștii au intervenit promt. In incercarea de a preveni tragedia, pompierii special pregatiți au coborat simultan in rapel de pe bloc și au blocat geamurile apartamentului…

- Masura inchiderii magazinelor la ora 18.00 a starnit un val de reacții contradictorii și pare susținuta doar de cei care au impus-o. Specialiștii in Sanatate și studiile la nivel mondial din ultima perioada arata ca restricția este nu numai ineficienta, dar poate reprezenta un risc major in apariția…

- Patru persoane si-au pierdut viata intr-un accident rutier produs, joi, intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati. Potrivit primelor informații, un autoturism Mazda, inmatriculat in Vaslui, a intrat intr-un TIR, din Republica Moldova, care era oprit pe marginea…

- Din primele informații, explozia s-a produs la etajul doi al unui corp de cladire. Ar fi explodat un aparat de alimentare cu oxigen, informeaza Antena 3. Explozia a fost urmata de incendiu. Publicația rusa Pravda indica 2 persoane decedate insa bilanțul este preliminar. 20 de pacienți au fost evacuați.…

- Doctor Andreea Moldovan, Deputy Minister of Health, told TV station Digi 24 that the new COVID-19 wave would be caused by “the British strain of the COVID-19 virus, but we should also consider the mutation from South Africa.” “We must think that the third wave is likely to happen here, especially because…

- Cei patru copii au 10 ani si sunt colegi de clasa la o scoala din Galati. Ei s-au plans marti seara parintilor de usturimi oculare, iar miercuri dimineata au ajuns la spital. Medicii sustin ca iritatia s-ar fi produs de la o lampa cu ultraviolete folosita in sala de clasa, relateaza Adevarul. De altfel,…

- Transportul aerian este unul dintre cele mai afectate domenii de pandemia de Covid-19, astfel incat mulți piloți de linie au ajuns in situația de a se reprofila pentru a avea un loc de munca, potrivit TVR. In Elveția, mulți piloți au devenit mecanici de locomotiva, dupa un program de reconversie profesionala.…