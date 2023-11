Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 ani a fost retinut, marti, dupa ce in urma unui conflict spontan si-a lovit tatal cu un levier metalic, iar barbatul, in varsta de 49 ani, a decedat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, potrivit Agerpres.Sursa citata a aratat ca luni seara, politistii…

- Incendiul care a afectat, luni dupa amiaza, acoperisul unui cunoscut magazin de bricolaj din Odorheiu Secuiesc s-a produs din cauza unui cos de fum plasat necorespunzator fata de materialele combustibile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Un barbat a fost retinut pentru tentativa la omor, dupa ce l-ar fi intepat cu un briceag pe un cetatean, intr-un local din comuna Ungheni, in urma unui conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat transmis sambata de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Aproximativ 300 de varstnici din Harghita beneficiaza de servicii la centrele de zi infiintate de Asociatia Caritas impreuna cu autoritatile locale. Astfel de centre de zi pentru varstnici functioneaza in localitatile Sandominic, Madaras, Miercurea-Ciuc, Gheorgheni si Odorheiu Secuiesc. De asemenea,…

- Un tanar, de 26 de ani, a fost retinut de politisti pentru trafic de droguri de mare risc, in urma unor perchezitii domiciliare, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat de presa, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrarea in localitatea Vlahița, informeaza ISU Harghita. Potrivit sursei citate, au fost implicate doua autoturisme. Cele doua victime ranite au fost predate echipajelor medicale prezente la fața locului. Au intervenit pompierii din Odorheiu Secuiesc,…

- Un barbat de 52 de ani, din comuna Cerbal, judetul Hunedoara, a fost retinut de politisti sub acuzatia de talharie, dupa ce acesta si-a urmarit fosta prietena intr-o piata din municipiul Hunedoara si i-a smuls lantisorul si bratara din aur pe care i le daruise in perioada in care erau impreuna, a informat,…