- Scandal intr-o familie din Campeni: un barbat și-a amenințat soția. Ce masuri au luat polițiștii Un barbat de 70 de ani din Campeni s-a ales cu ordin de protecție și cu dosar penal, dupa ce a amenințat-o pe soția sa. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 octombrie 2023, polițiștii din Campeni au fost sesizați,…

- Kurt Leung, 38 de ani, un funcționar din Hong Kong, a fost condamnat vineri, 6 octombrie, la 4 luni de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat ca a importat 18 carți pentru copii, „cu oi și lupi”, care au fost considerate „subversive”, scrie Toronto Sun, care citeaza agenția AP.Leung a fost arestat in…

- Scandal intr-o familie din Berghin: Un barbat și-a amenințat soția. Ce masuri au luat polițiștii Un barbat de 28 de ani s-a ales cu dosar penal și cu ordin de protecție, dupa ce duminica seara, 17 septembrie 2023, și-a amenințat soția. Evenimentul s-a produs in localitatea Berghin. Potrivit IPJ Alba,…

- Incident extrem de grav, noaptea trecuta, in orașul Targoviște! Dupa ce s-a certat cu iubita sa, un barbat, in varsta de 42 de ani, ar fi amenințat polițiștii cu o maceta. Dupa ce a fost imobilizat, scandalagiul a fost a condus la sediul Poliției, iar apoi, reținut pentru 24 de ore. Totodata, dupa ce…

- Nr. 847604 198 din 24 august 2023 RETINUT DE POLITISTII DEJENI PENTRU VIOLENTA IN FAMILIE La data de 21 august a.c., un barbat de 30 de ani, din municipiul Dej a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, fiind cercetat pentru comiterea infractiunii de violenta…

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, din Cluj-Napoca, a fost surprins de catre oamenii legii, in timp ce ar fi adresat amenințari verbale unei femei, in plina strada. La data de 22 august a.c., in jurul orei 16.00, un echipaj de poliție din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, aflandu-se in exercitarea…

- Oamenii legii din cadrul Poliției orașului Urlați au fost sesizați de catre o femeie ca a fost agresata, in seara zilei de duminica, de catre soț, in timp ce se afla intr-un parc din oraș. „In baza sesizarii – informeaza IPJ Prahova – , polițiștii s-au deplasat la fața locului, din verificari stabilindu-se…

- Un alt incident mai puțin obișnuit a avut loc in urma cu doua spatamani. Evenimentul tragic s-a petrecut in curtea Poliției din Calafat. Mai exact, un agent de poliție a fost injurat in ultimul hal și amenințat ca-i va fi omorata familia iar scena s-a petrecut sub ochii colegilor polițistului, care…