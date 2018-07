Stiri pe aceeasi tema

- Mister total in cazul unui barbat gasit mort in Milano cu o biblie in limba romana in buzunar. Omul a fost gasit spanzurat, iar intr-unul dintre buzunare avea o biblie scrisa in limba romana. Criminaliștii presupun ca este vorba despre un cetațean de origine romana, insa nu au suficiente date pentru…

- Poliția este în cautarea unui barbat disparut acum 11 zile și solicita ajutorul cetațenilor pentru a putea identifica locul aflarii acestuia. Negru Grigore Timofei, în vârsta de 54 de ani, din satul Costești, raionul Ialoveni, a plecat de la domiciliul sau,…

- Poliția solicita ajutorul cetatenilor in identificarea unui barbat decedat, cu varsta de aproximativ 30-45 de ani. Cadavrul a fost depistat la 8 iunie 2018, intr-un lac din marginea satului Sipoteni, raionul Calarași.

- Politistii din Alba cauta un barbat care a plecat de acasa, din municipiul Sebes si nu a revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Potrivit IPJ Alba, in…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICU COMAN, in varsta de 59 de ani, din localitatea Harsova, judetul Constanta.La data de 2 mai a.c., a plecat de pe raza municipiului Lugoj, judetul Timis, fara a reveni la adresa de domiciliu, pana in prezent. SEMNALMENTE: Inaltime 158 cm, greutate…

- E stare de alerta in Irlanda! Un roman a disparut fara urma. Nimeni nu l-a mai vazut de o luna. Numele barbatului este Marian Ghița și are 40 de ani Acesta are 1.70 m inalțime. Are parul scurt, este brunet și are ochii caprui. Marian Ghița a fost vazut ultima oara in Dublin, capitala Irlandei, […] The…

- Aproximativ 250 de elevi maghiari din Harghita, Covasna, Mures, Brasov si Bacau au participat vineri, la Miercurea Ciuc, la un concurs de limba romana, devenit traditional. Concursul de competente lingvistice in limba romana pentru minoritati, „Carte frumoasa, cinste cui te-a scris!”, a ajuns la a XVI-a…