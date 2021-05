Stiri pe aceeasi tema

- Victima a fost gasita in zona unei palincarii si, cel mai probabil, din primele informatii, ar fi proprietarul acesteia. Tanarul a fost descpaerit acolo de un vecin. Echipajele de urgenta sosite la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. In interior, s-au gasit urme de violenta, semn…

- O crima pasionala a avut loc in comuna Cetațeni din județul Argeș. Un barbat de 47 de ani i-ar fi ucis amantul soției, dua ce i-a prins impreuna in propria casa. Cadavrul a fost gasit, vineri dimineața, intr-o gradina din comuna localitate.

- Un barbat din comuna Moisei s-a electrocutat mortal incercand sa coboare un zmeu prins intre firele de curent din gospodaria sa, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. „Politistii din Moisei au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat din Moisei a fost electrocutat…

- UPDATE – IPJ Maramureș: “Azi 21 mai, ora 15 30 polițiștii din Baia Mare, au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Victoriei din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 38 de ani, a surprins și accidentat…

- O crima șocanta a avut loc in comuna Mihaești, județul Argeș, in aceasta dupa amiaza. Un barbat și-a ucis cu sange rece soția și copilul chiar in curtea bisericii. El a incercat ulterior sa-și ia viața, dar planul nu i-a reușit.

- Un tanar de 23 de ani si o minora de 17 ani au fost retinuti in dosarul crimei comise saptamana trecuta, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, informeaza Agerpres. Cei doi sunt cercetati de catre procurori pentru omor calificat si talharie, fiind banuiti ca, sub…

- Tanara in varsta de 28 de ani si mama sa, de 73 de ani, au incercat sa convinga un recidivist din comuna Pogana sa il duca pe barbat intr-o padure din apropiere si sa il spanzure, dar sa faca totul astfel incat sa para o sinucidere. Femeile i-au promis presupusului criminal suma de 5.000 de lei, cu…

- Un barbat din India, din regiunea Uttar Pradesh, a provocat groaza la o secție de poliție dupa ce s-a prezentat cu capul fiicei sale in maini pentru a se peda și a marturisi ca a decapitat-o pe adolescenta, relateaza CNN. Sarvesh Kumar a fost arestat chiar in timp ce se indrepta spre secția de poliție…