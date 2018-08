Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Miceștii de Campie s-a ales cu dosar penal din cauza ca a condus sub influența alcoolului. Acesta avea o alcoolemie de peste 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au depistat, luni, in trafic un barbat, de 47 ani, din Miceștii de Campie,…

- Tanarul care a provocat luni un accident de circulație pe un drum din Bistrița-Nasaud, soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor doua, a fost reținut de polițiști. Acesta este acuzat de de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa și conducerea unui autovehicul fara permis de conducere.…

- Un barbat din Beclean a fost reținut de polițiștii bistrițeni, dupa ce duminica a folosit un pistol cu gaz iritant lacrimogen impotriva angajaților Spitalului de Psihiatrie din Bistrița, in timp ce aceștia incercau sa il impiedice sa scoata cu forța din incinta o pacienta. Polițiștii Serviciului…

- Peste 100 m.c. de lemn, in valoare de peste 25.000 lei, au fost confiscați, la finele saptamanii trecute, de polițiștii și inspectorii Garzii Forestiere Bistrița-Nasaud, de la un ocol silvic de pe Valea Birgaului, dar și din gospodaria unui bistrițean. Acesta din urma a fost amendat drastic cu cateva…

- Un barbat din Lunca Ilvei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce polițiștii și procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița au descoperit ca acesta a taiat ilegal arbori din padure și, in plus, a condus autovehicule mai bine de trei luni, fara a avea permis . Infracțiunile…

- Un tanar din localitatea Perișor a fost prins de polițiști beat-mort la volan, in timp ce conducea prin orașul Beclean. Drept urmare, acesta s-a ales cu dosar penal. In cadrul unor activitați preventive desfașurate luni pe DN 17, polițiștii l-au oprit in trafic, pentru control, pe un tanar de 26 ani,…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud și un altul din județul Mureș s-au ales cu dosare penale, dupa ce au fost prinși la furat. Unul a sustras materiale din incinta unei firme, in timp ce altul a furat mai multe bunuri dintr-o locuința. Politistii au identificat, marți, doi barbati care sunt suspectați de…

- Un barbat din Ilva Mica a fost amendat de polițiști, dupa ce a fost prins furand lemne dintr-o padure aflata pe raza Parcului Național Munții Rodnei. Totodata, lemnul sustras i-a fost confiscat. Polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru combaterea delictelor silvice au acționat pentru…