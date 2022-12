Bărbat din Lozna, reținut pentru refuz de prelevare de mostre biologice de sânge. Avea alcoolemia de 0,54 mg/l Barbat din Lozna, reținut pentru refuz de prelevare de mostre biologice de sange. Avea alcoolemia de 0,54 mg/l Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 5 Mihaileni au anunțat astazi ca la data de 2 decembrie 2022, au oprit pentru control, pe drumul comunal DC 76 D, in comuna Lozna, un autoturism condus de un barbat, de 42 de ani, din aceeași localitate. In urma testarii cu aparatul etilotest, valoarea rezultata a […] Citește Barbat din Lozna, reținut pentru refuz de prelevare de mostre biologice de sange. Avea alcoolemia de 0,54 mg/l in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune a polițiștilor la Flamanzi: Una din trei mașini oprite s-a ales cu amenda Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi, impreuna cu cei din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 8 Flamanzi au organizat la data de 24 noimebrie 2022 o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere…

- Barbat din Tudora, reținut pentru violența. Oprit cu focuri de arma de poliție in timp ce iși batea fratele Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au emis la data de 24 noiembrie 2022 o ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 54 de ani, din comuna Tudora,…

- Un barbat care a fost depistat la volan cu o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Potrivit IPJ Prahova, duminica seara, in jurul orei 23:30,…

- Barbatul din județul Iași a fost prins baut la volan și a incercat in repetate randuri sa mituiasca polițiștii pentru a-l scapa de actele adaugate la dosar, potrivit News.ro . Acesta a refuzat sa i se preleveze probe biologice. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie Iasi, barbatul a fost prins in…

- La data de 4 octombrie 2022, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a trei tineri, de 30, 19 și 20 de ani, din comuna Rachiți, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.In urma…

- Un localnic din Tiganasi a fost bagat in spatele gratiilor dupa ce a fost depistat beat crita la volan. Acesta avea o alcoolemie uriasa insa a refuzat sa mearga la spital pentru a-I fi prelevate probe biologice de sange. „La data de 25 septembrie, in jurul orei 16, politistii Sectiei 3 Rurala Popricani…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 7 Darabani au efectuat, luni, perchezitii la locuinta unei tinere de 28 de ani banuite ca ar fi intrat in casele unor batrani si ar fi furat importante sume de bani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Botosani,…