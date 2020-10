Stiri pe aceeasi tema

- „Politistii orasului Magurele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de coruperea alegatorilor, ca urmare a unui denunt formulat de catre o femeie la data de 26 septembrie a.c. Din primele verificari a rezultat faptul ca un barbat ar fi oferit suma de 200…

- In data de 15.09.2020, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata telefonic de o femeie din localitate, care a reclamat faptul ca a fost victima unei agresiuni fizice, pe o strada din Hunedoara. Politistii care s-au deplasat la fața locului au stabilit ca reclamanta, in jurul orei 11:50,…

- Un barbat a decedat pe patul de spital, in urma unei altercații dintre victima și agresor. Incidentul nefericit a avut loc la data de 20 iuie curent, in jurul orei 18:00, in raionul Briceni. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IP Briceni, Svetlana Talpa.