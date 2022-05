Bărbat din Ilfov, prins de patru ori în trafic fără permis de conducere Un barbat din Ilfov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea a patru infractiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere. Potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, politistii Postului de Politie Petrachioaia au retinut un barbat, in varsta de 34 de ani, cercetat in cadrul unui dosar de urmarire penala, pentru savarsirea a patru infractiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere. Ultima fapta a fost comisa joi, cand barbatul a fost depistat in trafic de catre politistii din Petrachioaia.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

