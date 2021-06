Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Doua grupuri de tineri s-au luat la bataie intr-un club din Iași. Ei s-au lovit cu pumnii și picioarele și au aruncat cu obiecte, inclusiv cu scaune, iar Poliția a anunțat ca a reținut patru persoane. Din primele informatii, conflictul a izbucnit in noaptea de sambata spre…

- Un barbat din localitatea Buhuși, județul Bacau, a fost arestat fiind acuzat ca și-a omorat propriul tata, apoi, ca sa scape de urme, l-a ingropat in curtea casei, relateaza joi Ziarul de Iași . Tanarul de 22 de ani se certa des cu tatal sau, un barbat de 57 de ani. Acesta ii spunea fiului sau sa plece…

- Iasi este unul dintre cele mai mari orase din Romania si este fara indoiala cel mai important centru economic al regiunii Moldova. A fost din totdeauna un oras atractiv pentru turisti, dar in acelasti timp si un oras frumos in care sa poti locui. De ce ai alege Iasul pentru urmatoarea ta investitie…

- Cristian Tudor Popescu spune ca cele doua autosuspendari ale liderilor PNL de la Iași, Costel Alexe și Mihai Chirica, dupa ce cei doi au fost puși sub acuzare de DNA, respectiv DIICOT, sunt o „bataie de joc la adresa votanților PNL și votanților coaliției”.

- Doua concurente din echipa Razboinicilor de la „Survivor Romania” 2021 au atras de data aceasta atenția. S-au luat la cearta in fața camerelor de filmat, și-au adresat cuvinte dure și neașteptate. Scena a avut loc in tabara „Razboinicilor”, mai exact la locul lor de dormit. Se pare ca Vera Miron a așezat…

- In martie 2018, M.O. si M.I. s-au intalnit in uscatorul de la etajul patru al blocului in care locuiau. Pe fondul mai vechilor neintelegeri, intre cele doua a izbucnit o cearta, in cursul careia M.O. ar fi incercat sa-si loveasca in cap adversara cu poseta. Scandalul a avut drept urmare chemarea la…

- Executorii judecatorești ii vor vinde milionarului Danuț Prisecariu, ultimele bunuri pe care fostul milionar le deține la Iași. Printre acestea se afla și un subsol de 60 mp, in blocul construit de milionar pe strada Sararie. Licitația pubica pentru valorificarea acestor bunuri, in vederea acoperirii…

- Cei doi au trecut pe strada pe langa trei tineri și i-au luat la pumni. Ulterior, dupa ce au fost prinși, tinerii batauși au declarat ca aveau un conflict mai vechi cu cei ce aveau sa le devina victime. Tineri batuți au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma bataii.