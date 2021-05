Un tanar din Iași a povestit online prin ce a trecut, dupa ce a sunat la 112 in speranța ca o ambulanța il va ajuta pe tatal lui. Tatal acestuia a trecut prin momente ingrozitoare dupa ce, in timp ce dormea, i-a intrat in ureche o insecta. Fiul a sunat la ambulanța, iar operatorii de la 112 i-au spus ca nu pot trimite o mașina pentru ca nu este o urgența și afara ploua. „Astazi in jurul orei 00:30 tatalui meu i-a intrat o insecta in ureche in timp ce dormea, s-a trezit din somn țipand și plangand de durere ca are ceva in ureche, efectiv batea cu pumnii și picioarele in podea și striga cat il…