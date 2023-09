Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doi ani a scapat cu viața dupa ce a cazut de la etajul patru. Incidentul a avut loc intr-un bloc din Sibiu. Norocul lui au fost sarmele de rufe din fața imobilului, pe care a aterizat inainte sa cada pe sol. „Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgenta in municipiul Sibiu, strada Oslo,…

- Un barbat de 46 de ani din comuna Hanțești a scapat cu viața dupa ce a sarit de la o inalțime de 15 metri in rau Siret și a ramas infipt cu capul in mal. Noroc de prietenul sau cu care a venit la scaldat care l-a scos din apa la timp și a sunat […] The post A sarit de la 15 metri inalțime in raul Siret…

- O femeie din Piatra Fantanele a ajuns la spital dupa ce a cazut de la aproximativ 5 metri inalțime. Aceasta traversa un podeț, intr-o zona greu accesibila, fiind nevoie de intervenția Salvamont. Salvamontiștii au fost solicitați azi sa intervina intr-o zona greu accesibila din Piatra Fantanele. O femeie…

- Azi, 25 iulie, la ora 11.22, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 despre faptul ca o persoana a cazut de la inalțime, intr-o cladire ce aparține unei societați comerciale. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca victima, un tanar de 19 ani din Vișeu de Jos, angajat al…

- Un barbat, in varsta de 51 de ani, a fost salvat de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, dupa ce a cazut peste o țeava metalica ascuțita, care s-a infipt in spatele sau. Incidentul a avut loc capitala, pe bulevardul Dacia, in dupa-amiaza zilei de 20 iulie.

- Un pilot din Unitatea Speciala de Aviație Cluj-Napoca, aflat in serviciu la Punctul Aeromedical Brașov, a participat la o misiune dificila pentru salvarea unui barbat blocat in masivul Piatra Mare

- Barbat din Oraștie prins la volan, in Alba Iulia, fara permis: S-a ales cu dosar penal Barbat din Oraștie prins la volan, in Alba Iulia, fara permis: S-a ales cu dosar penal Un barbat de 34 de ani, din Oraștie, județul Hunedoara, a fost depistat de polițiștii rutieri din Alba Iulia in timp ce conducea…