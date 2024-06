Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tanar de 26 de ani, din Dej, cercetat pentru comiterea unei talharii. La expirarea masurii, tanarul a fost prezentat instanței, care a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile.…

- Nr. 125 din 20 mai 2024 BULETIN DE PRESA2 barbati retinuti de politisti pentru furt calificat in urma mai multor perchezitii domiciliare La data de 18 mai a.c., politistii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti, impreuna cu cei din cadrul Politiei municipiului Onesti, insotiti de criminalisti si luptatori…

- Polițiștii din Ilfov au reținut joi, 9 mai, un barbat si o femeie, acuzați ca au inșelat mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini de lux. Prejudiciul in acest caz este de aproximativ 1,5 milioane de lei, anunța IPJ Ilfov.In acest caz, polițiștii au facut doua perchezitii…

- Atacul armat a avut loc joi seara, intr-o sectie de politie din sudul Parisului, dupa ce un barbat care fusese arestat pentru agresarea unei femei cu un cutter a sustras arma unui agent și a inceput sa traga, ranind grav doi polițiști, informeaza AFP, citata de Agerpres.Seful politiei din Paris, Laurent…

- La data de 27 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Medgidia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au retinut, pentru 24 de ore, cinci tineri, de 22 de ani, 19 ani, 25 de ani, 17 ani, respectiv 16 ani, potrivit IPJ Constanta. Conform…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au emis ordonanța de reținere pe numele unui barbat, de 63 de ani, din comuna Cașeiu, cercetat in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de talharie și incalcarea masurilor instituite prin ordinul de protecție. In fapt, s-a reținut…

- In baza probatoriului administrat, polițiștii din Baia Mare au dispus reținerea pentru 24 de ore a doi tineri, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de furt. In fapt, duminica, 17 martie, casierul unui supermarket a sesizat poliția ca a reținut doua persoane care au incercat sa sustraga bunuri.…

- Polițiștii din Caracal au reținut, pe 6 martie, doua persoane care erau cercetate pentru furt calificat. Pe 29 februarie 2024, polițiștii din Caracal au fost sesizați, prin plangere scrisa, de catre reprezentantul unei societați comerciale, din municipiu ca persoane necunoscute ar fi sustras din curtea…