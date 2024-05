”Un nou transport de deseuri, o noua amenda! De aceasta data, pentru lipsa acordului de transport. Cei care l-au sanctionat pe barbatul din Giurgiu cu 3.000 de lei au fost politistii locali din cadrul Serviciul Protectia Mediului. Se intorceau de la verificarea unui santier in zona Uverturii, atunci cand au depistat autoutilitara in trafic, in apropiere de Podul Ciurel. Un morman de fiare, o buna parte caroserii de masina provenite din dezmembrari, toate erau stivuite in bena vehiculului cu numere de provincie”, au transmis, miercuri, reprezentantii Primariei Sector 6. Acestia au precizat ca soferul…