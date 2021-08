Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 27 august 2021, in jurul orei 23.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 30 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șard, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- La data de 27 august 2021, in jurul orei 12,00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce acționau pe raza localitații Oiejdea, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din comuna Galda de Jos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat…

- Ieri, 14 august 2021, in jurul orei 21.20, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un barbat de 30 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Șard, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Ieri, 24 iulie 2021, in jurul orei 16.30, polițiștii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au depistat un barbat, de 31 ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107H, pe raza localitatii Bucerdea Vinoasa, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Ieri, 25 iunie 2021, in jurul orei 17.40, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat pe un barbat, de 51 de ani, din comuna Micasasa, județul Sibiu, in timp ce conducea un moped, pe strada Principala, din comuna Valea Lunga, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis…

- Ieri, 9 iunie 2021, in jurul orei 12.30, politistii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au depistat un barbat de 61 de ani, din comuna Lopadea Noua, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ocnișoara, comuna Lopadea Noua, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Sambata, 5 iunie 2021, in jurul orei 10.40, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe raza localitații Șpalnaca, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 20 ani, din comuna Hoparta, județul Alba. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca…

- Ieri, 3 iunie 2021, in jurul orei 23.20, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Miraslau, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara sa dețina permis de conducere, pentru nicio categorie de autovehicule.…