Un barbat de 42 de ani din Focsani a fost retinut, joi, pentru 24 de ore de procurorii DIICOT Vrancea pentru pornografie infantila, act sexual cu un minor si santaj. In urma anchetei au mai fost descoperite alte șase victime, transmite DIICOT. In urma verificarilor s-a descoperit ca in perioada 2020 – 2022, barbatul a racolat mai multe minore cu care a intretinut relatii sexuale si a produs cu aceste ocazii materiale video cu caracter pornografic. Ulterior, acesta a șantajat victimele cu materialele video. „In urma punerii in aplicare a unui mandat de percheziție domiciliara in municipiul Focșani,…