Bărbat din Feldioara, dat dispărut! L-ați văzut? Polițiștii brașovenieni solicita ajutorul cetațenilor pentru a gasi un barbat, in varsta de 42 de ani, din Feldioara, care a plecat de acasa și nu s-a mai intors. La data de 01 februarie 2022, Secția de Poliție Rurala Feldioara a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca nepotul sau, in varsta de 42 ani din localitatea Feldioara, județul Brașov, a plecat de la domiciliu la data de 25 ianuarie 2022 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,75 m, greutate 80 kgconstituție robusta. La momentul plecarii barbatul purta o haina de culoare neagra.​​ Persoanele care pot furniza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

