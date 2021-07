Bărbat din Făureşti, depistat cu alcoolemie la volan Azi-noapte, la ora 23.40, in timp ce executau controlul și supravegherea traficului rutier, pe D.J. 182 C, prin localitatea Faurești, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus, au oprit pentru control un autoturism. La volan a fost identificat un barbat de 37 de ani din Faurești. Intrucat acesta emana halena alcoolica, conducatorul auto a […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

