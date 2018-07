Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Valea Lunga au luat masura retinerii fata de un barbat din comuna care ar fi patruns, fara drept, in curtea locuinței unui consatean si l-ar fi agresat. Urmeaza sa fie prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 17 iulie, politistii Postului de Politie…

- Sambata, 16 iunie 2018, in jurul orei 02.00, politia a fost sesizata, prin 112, de catre in femeie de 50 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la locuinta sa din localitatea Coslariu, un barbat de 38 de ani, din comuna Mihalt, ar fi patruns, fara drept , in locuinta sa si, pe fondul unor…

- Politisti din cadrul Secției 3 Craiova, in timp ce se aflau aseara in serviciul de patrulare pe strada Caracal, au observat un autoturism, care la vederea autospecialei de poliție, a marit viteza. S-a procedat la urmarirea acestuia, reușindu-se oprirea dupa ...

- Un barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de mai multe furturi din locuinte, a fost prins de politisti pe o strada din sectorul 6 al Capitalei, in timp ce avea asupra sa aproximativ 350 de chei, de diferite tipuri si modele, anunta Politia Capitalei.

- Un barbat din Balți a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de trafic de influența. Sub pretextul coruperii procurorului de caz și a unui judecator din Glodeni, acesta ar fi primit 4.700 de lei și 350 de euro de la mama unui inculpat.

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiunea de ultraj, fapta comisa in Spania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala.Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 mai…

- Agentul Dorin Petcu a fost chemat vineri (11 mai) la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj pentru a fi audiat intr-un dosar in care este cercetat pentru purtare abuziva, santaj, instigare la lipsire de libertate si instigare la fals intelectual. Omul legii a fugit de procurori, insa aseara s-a prezentat…

- Un barbat din Balți a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, acesta a cerut 1.000 de euro pentru organizarea eliberarii unui permis de conducere.In dupa-amiaza acestei zile, banuitul a fost reținut pentru 72 de ore.