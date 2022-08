Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 18 august 2022, polițiștii din Campeni au identificat și reținut un barbat de 28 de ani, din Campeni, care este posesorul unui mandat de executare a pedepse inchisorii, emis de Judecatoria Campeni. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an 4 luni și…

- Doi barbați din Alba, dupa gratii pentru conducere sub influența alcoolului. Unul dintre ei nu a avea nici permis Doi barbați, unul din comuna Daia Romana și celalalt din Campeni, au ajuns dupa gratii, fiind condamnați la inchisoare pentru conducere sub influența alcoolului. Unul dintre ei nu avea nici…

- La data de 18 august 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat și reținut un barbat, de 67 de ani, din comuna Daia Romana, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 18 august 2022, de Judecatoria Blaj. Barbatul a fost condamnat la executarea…

- Ieri, 9 august 2022, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut, pe raza municipiului Alba Iulia, un barbat de 34 de ani, din municipiul Sebeș, care…

- Ieri, 23 iunie 2022, polițiștii din Ocna Mureș au depistat și reținut, pe raza orașului Ocna Mureș, un barbat de 40 de ani, din oraș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Aiud. Barbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate…

- Ieri, 15 iunie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au identificat și reținut un tanar de 23 de ani, din Blaj, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Blaj. Tanarul a fost condamnat la executarea unei pedepse…

- Ieri, 29 mai 2022, in jurul orei 13.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar de 27 de ani, din comuna Sasciori, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67C, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

