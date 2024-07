Bărbat din Crăciunești cercetat pentru uciderea a șapte porci mistreți Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ungheni au fost sesizați, in noaptea de 20 iulie, cu privire la faptul ca in comuna Craciunești, in apropierea padurii, un barbat ar fi lovit cu autoturismul sau o turma de porci mistreți. "La fața locului, au fost identificați șapte porci mistreți decedați, care, ulterior, au fost lasați in custodia […] Post-ul Barbat din Craciunești cercetat pentru uciderea a… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un braconier a fost arestat dupa ce a omorat cu mașina mai mulți mistreți pe un fond de vanatoare din județul Mureș. Incidentul a avut loc in comuna Craciunești, unde barbatul a lovit intenționat o turma de porci mistreți, ucigand șapte dintre aceștia. Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ungheni au…

- Un barbat de 36 de ani a fost retinut pentru 24 de ore pentru braconaj dupa ce a lovit cu masina o turma de porci mistreti, iar sapte dintre porci au murit. Incidentul a avut loc in comuna Craciunesti, din judetul Mures, relateaza News.ro.Politistii au fost sesizati sambata noapte ca, in comuna Craciunesti,…

- Un barbat a fost retinut pentru braconaj dupa ce a lovit cu masina o turma de porci mistreti, ucigand sapte dintre animale. Cazul s-a petrecut intr-o comuna din judetul Mures. ”La data de 20 iulie 2024, in cursul noptii, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ungheni au fost sesizati cu privire la faptul…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore pentru braconaj dupa ce a lovit cu masina o turma de porci mistreti, ucigand sapte dintre ei, conform News.ro . Incidentul a avut loc in judetul Mures. „La data de 20 iulie 2024, in cursul noptii, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Ungheni au fost sesizati…

- Prins de polițiști la volan, avand carnetul anulat: Barbat de 38 de ani, cercetat pentru infracțiunea de conducere cu permisul anulat Prins de polițiști la volan, avand carnetul anulat: Barbat de 38 de ani, cercetat pentru infracțiunea de conducere cu permisul anulat Un barbat de 38 de ani din Zalau,…

- Joi, 30 mai, in jurul orei 12.35, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 5 de metri de malul romanesc, pe direcția localitații Craciunești. In cauza cercetarile…

- A fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. La data de 12 mai a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Satu Mare... The post INFRACȚIUNE Barbat, cercetat pentru uciderea unor animale first appeared on Informatia Zilei .