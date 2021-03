Bărbat din Cotmeana, sub influență alcoolică la volan Polițiștii rutieri din Curtea de Argeș au depistat un barbat de 32 de ani din comuna Cotmeana care se deplasa sub influența bauturilor alcoolice pe raza municipiului Curtea de Argeș. In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare sub limita de 0,40mg/l alcool pur in aerul respirat, fapt ce conduce la raspunderea contravenționala. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

