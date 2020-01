Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj de poliție rutiera de la Falticeni, care acționa cu radarul sambata dimineața, pe DN 2 E, in comuna Radașeni, unde a oprit un șofer care circula cu viteza excesiva, a constatat ca barbatul de la volan figureaza cu alerta emisa de statul italian, fiind dat in urmarire internaționala in ...

- Un tanar de 25 de ani, din Baia de Arieș, pe numele caruia autoritatile austriece au emis un mandat european de arestare pentru infracțiuni contra proprietații, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internaționala al Politiei…

- Un barbat de 47 de ani a fost retinut de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati in vederea extradarii dupa ce pe autoritatile judiciare din Italia au emis pe numele sau un mandat european de arestare.

- Un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna Șcheia, care avea un permis fals a fost prins de polițiști, in Suceava, dupa ce a depașit viteza legala de circulație. Barbatul a fost prins, sambata, in jurul orei 11:00, fiind oprit pentru control pe str. Academician Vasile Grecu, dupa ce a fost inregistrat…

- La data de 16 decembrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Baia de Fier au depistat in trafic un barbat, de 54 de ani, din comuna Baia de Fier, in timp transporta cu o autoutilitara, cinci brazi de Craciun, fara a deține documente legale de proveniența. Din verificarile efectuate…

- Un barbat de 37 de ani, urmarit national si international pentru tentativa de omor calificat, uz de arma fara drept si tulburarea ordinii si linistii publice, a fost prins, vineri, de politistii din Galati, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Romane, politistii Serviciului Investigatii Criminale…

- Polițiștii clujeni au depistat, ieri, un barbat pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea.”La data de 24 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Turda au pus in aplicare un mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, privind un barbat de…

- O femeie in varsta de 95 de ani, din Iasi, si-a gasit sfarsitul intr-un accident rutier petrecut pe DN 2E, care leaga Gura Humorului de Falticeni, prin Cornu Luncii. Accidentul cu final tragic a avut loc luni, in jurul orei 13.00, in apropiere de Radaseni.Din cercetarile preliminare ale ...