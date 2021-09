Un barbat a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, el fiind acuzat ca ar fi ucis-o pe sora iubitei sale, dupa ce a injunghiat-o de peste 40 de ori cu un cutit. "Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtiva, ca, la data de 19 septembrie 2021, in jurul orelor 17,00, in cursul unui conflict spontan, in cursul caruia victima intervenise in sprijinul surorii ei, concubina inculpatului, de care aceasta dorea sa se desparta, in locuinta sa din Constanta, inculpatul a ucis-o pe victima…