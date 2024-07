Barbat din Constanta, condamnat la inchisoare, adus sub escorta in tara din Belgia

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 23 iulie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Printre acestia se afla si un barbat de 31 de ani urmarit international pentru savarsirea de infractiuni rutiere. Potrivit Politiei Romane, o escorta a Politiei…

- Cinci urmariti international au fost adusi in tara de politisti in ultimele 24 de ore. Politia Romana anunta ca aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea.

- In perioada 30 iunie ndash; 5 iulie 2024, Politia Romana a adus in tara 13 persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 65 de ani, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventiva.Potrivit IGPR, persoanele in cauza au fost aduse din Marea…

- La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 17.20, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia ndash; Sectia 2 Politie Vama Veche 2 Mai au identificat un barbat, de 19 ani, care a condus un autoturism pe strada Mihail Kogalniceanu fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La…

- La data de 10 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Eforie au identificat un barbat, de 21 de ani, care a condus un autoturism, pe Bulevardul Republicii, avand suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.Barbatul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind…

- In perioada 3 ndash; 7 iunie 2024, Politia Romana a adus in tara 9 persoane, cu varste cuprinse intre 22 si 52 de ani, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventiva. Printre acestea se afla si un barbat de 34 de ani din judetul…

- Polițiștii Stațiunii Targu Ocna, cu sprijinul celor din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Onești, au depistat in stațiune, in urma activitaților investigativ-operative, un barbat de 32 de ani, urmarit la nivel național. Barbatul era posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria…