Barbat din comuna Unirea, reținut de polițiști. A incalcat un ordin de protecție. Ce s-a intamplat Un barbat din comuna Unirea a fost reținut de polițiști dupa ce a incalcat prevederile unui ordin de protecție. Avea interdicție sa se apropie de mama sa. Potrivit IPJ Alba, joi, 25 iulie, dupa-amiaza, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat in timp ce incalca prevederile unui […] Citește Barbat din comuna Unirea, reținut de polițiști. A incalcat un ordin de protecție. Ce s-a intamplat in Alba24 .