Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 16 august 2018, in jurul orei 23.45, patrula de siguranta publica din cadrul Politiei Orasului Teius, in timp ce actiona pe raza localitatii Pețelca, l-a depistat pe un barbat de 36 de ani, din Ciumbrud, ce transporta, pe o bicicleta, un aparat de sudura. In urma verificarilor efectuate, politistii…

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un barbat de 45 de ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala de pe raza municipiului Aiud. Se pare ca, in data de 15 iunie 2018, barbatul ar fi sustras mai multe obiecte vestimentare,…

- Un barbat de 51 de ani din Teiuș a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba la data de 25 iulie, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Teius l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Timis, in timp […]

- In seara zilei de ieri, 17 iulie 2018, in jurul orei 22.00, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Aiud, in timp ce efectuau activitati de patrulare pe raza localitatii Aiudul de Sus, l-au depistat pe un tanar din Aiud ce transporta, cu o caruta, doi miei. In urma verificarilor…

- Un barbat de 33 de ani din comuna Șpring este cercetat de polițiști, dupa ce a furat un compresor din anexa unei locuințe din Drașov. Fapta a fost sesizata de catre pagubit, marți, 10 iulie, iar polițiștii l-au identificat pe suspect o zi mai tarziu. Potrivit IPJ Alba, politistii din cadrul Politiei…

- Sambata, 30 iunie 2018, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat, de 44 de ani, din Vintu de Jos, județul Alba, ca persoana banuita de comiterea unui furt sesizat politiei in cursul aceleiasi zile. Din cercetari a rezultat ca, in data de 30 iunie 2018, in timp…

- Un barbat de 47 de ani din Santimbru a fost prins de polițiștii din Teiuș in timp ce conducea o mașina, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 6 iunie, politistii din Teius, in timp ce acționau pe strada Clujului din oras, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, […]

- La data de 29 mai a.c., politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe B-dul Revolutiei 1918 din municipiu, au verificat un autoturism cu numere de inmatriculare de Olanda, condus de un barbat de 47 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…