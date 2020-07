Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani, din Caransebes, judetul Caras-Severin, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, dupa ce si-a violat propria fetita, in varsta de cinci ani, mama copilei fiind plecata la munca in strainatate.Vezi și: Medic italian: Nimeni nu mai moare in Italia de COVID-19 de cel…

- Poliția din Coreea de Sud a transmis un mesaj uluitor, prin care și-a cerut scuze pentru o ancheta eșuata, in urma careia un ucigaș in serie, care a ucis 15 femei, a fost lasat sa scape, iar un barbat nevinovat a ajuns sa petreaca 20 de ani in spatele gratiilor.

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, barbatul suspectat de viol in forma continuata a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr/o decizie a magistratilor Judecatoriei Balcesti. In fata instantei de judecata, el a cerut, prin avocatul din oficiu, sa fie introdus…

- RESITA – Asta este concluzia prefectului Cristian Gafu, care a spus ca este intr-o continua dinamica situatia raportata zilnic! Dupa evidentierea activitatii desfasurate de Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin pentru perioada ianuarie – aprilie 2020, raport prezentat in sedinta Colegiului…

- Un barbat din este Blaj este cercetat, in stare de arest preventiv, pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie. Din cauza geloziei, și-a agresat soția, provocandu-i leziuni pentru a caror vindecare sunt necesare 12-14 zile de ingrijiri medicale . Potrivit IPJ Alba, la data de 09 mai 2020,…

- Un tanar de 20 de ani a fost arestat preventiv, marti, pentru comiterea infractiunii de vatamare corporala, dupa ce a batut o persoana pana cand aceasta a intrat in stare de coma, in urma unui scandal ce a avut loc la Harsova potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ),…