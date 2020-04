Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat intr-o statie de tramvai din Capitala a fost amendat cu 11.500 de lei pentru incalcarea normelor de convietuire sociala si a prevederilor Ordonantelor militare, dupa ce a scuipat si injurat trecatorii, iar ulterior a devenit agresiv cu fortele de ordine care au sosit la fata locului,…

- Scandal in plina strada la Campulung Muscel. Un șofer a fost oprit in trafic de catre un polițist, și imediat a sunat la 112, dupa ce acesta i-a cerut documente și a refuzat sa i le dea, de teama de a nu fi infectat cu coronavirus.

- Un incendiu a izbucnit intr-un apartament de pe strada Milescu Spataru din Capitala. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45.Potrivit primelor informații arderea a izbucnit intr-o odaie a apartamentului, in interiorul careia se afla un barbat in varsta de 70 de ani.

- Un tanar din Capitala, in varsta de 35 de ani, a fost retinut de oamenii legii pentru ca a jefuit doua minore in plina strada.Potrivit politiei, suspectul le-a furat in mod deschis telefoanele mobile a doua copile de 11 si 13 ani.

- Incidentul s-a petrecut sambata seara in fata unul cazinou din Galati. Victima pierdea sange abundent si a fost ajutata de trecatori, care au improvizat un garou si au anuntat la 112. Exista banuiala ca la mijloc ar fi o rafuiala legata de niste datorii la camatari.

- Un tanar a fost amenințat, vineri, in zona parcului central din Harșova, cu un cuțit de un barbat. Agresorul a furat 1.000 de lei, dar a fost prins in scurt timp, potrivit Mediafax.Tanarul a alertat autoritațile vineri dimineața, in jurul orei 4.00. Acesta le-a spus operatorilor de…

- Un conflict violent s-a consumat pe o strada din Galati. Intre doi oameni ai strazii a izbucnit un conflict spontan, iar unul dintre acestia l-a lovit in cap cu o bata pe celalalt, acesta din urma prabusindu-se in stare de inconstienta pe carosabil.

- Marți, 21 ianuarie 2020, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 29 ani, din municipiu. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 21 ianuarie 2020, in jurul orei 13.40, și-ar fi agresat fosta concubina, pe strada, imediat dupa ce…