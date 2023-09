Bărbat din Câmpeni, cercetat pentru furt și pentru încălcarea ordinului de protecție. Ce s-a întâmplat Barbat din Campeni, cercetat pentru furt și pentru incalcarea ordinului de protecție. Ce s-a intamplat O femeie din Campeni a fost amenințata de fostul concubin, joi dupa-amiaza. Barbatul a incalcat ordinul de protecție emis de polițiști și a intrat in locuința femeii, de unde a furat doua televizoare. Acesta este cercetat pentru furt și pentru incalcarea ordinului de protecție. Potrivit IPJ Alba, joi, 31 august 2023, in jurul orei 14.00, […] Citește Barbat din Campeni, cercetat pentru furt și pentru incalcarea ordinului de protecție. Ce s-a intamplat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

