Un barbat in varsta de 49 de ani, banuit de furtul unor sume de bani din autoturismele unor agenti economici, a fost pus sub control judiciar timp de 60 de zile, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, din cercetari a reiesit ca, in luna…

Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, pentru de savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere.

Un barbat de 42 de ani a fost retinut, luni, de Politie, dupa ce ar fi sustras, dintr-un magazin din Brasov, mai multe sticle cu bauturi alcoolice, in valoare de 800 de lei, potrivit Agerpres.

Aproape 160 de hectare de teren au fost arse in urma incendiului izbucnit in cursul zilei de marti pe raza localitatii Cislau, pentru stingerea caruia pompierii au actionat timp de 9 ore, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, potrivit Agerpres.

Un barbat in varsta de 49 de ani care a deschis un cont pe o retea de socializare folosind contul fostei concubine a fost retinut de politisti pentru fals informatic, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.

Un barbat din Prahova, care ar fi santajat o tanara din judetul Buzau cu publicarea unor fotografii in ipostaze intime, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau.

Un barbat in varsta de 28 de ani din municipiul Giurgiu a fost retinut 24 de ore pentru conducere sub influenta alcoolului si distrugere, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, a intrat cu masina in autospeciala de politie si la cercetari a reiesit ca avea o alcoolemie de 0,84 miligrame/litru…

Un copil in varsta de 10 ani aflat la volanul unei autoutilitare a intrat in coliziune cu un stalp de beton, accidentul soldandu-se cu pagube materiale, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau.