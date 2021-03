Mandat pus in executare de politisti. Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Curtea de Apel Pitești, privind pe un barbat de 32 de ani, din Bradu, condamnat la un an și 9 luni de inchisoare pentru savarsirea de infracțiuni la regimul rutier. Barbatul a fost incarcerat.The post Barbat din Bradu, condamnat la un an și 9 luni de inchisoare pentru infracțiuni la regimul rutier first appeared on Universul argesean .