- Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus sambata, 16 octombrie, punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat in varsta de 29 de ani din Blaj pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor.

- Un tanar de 30 de ani din Șimian a fost arestat preventiv pentru ultraj, cu referire la infracțiunea de tentativa de omor, dupa ce a incercat sa-l loveasca cu toporul in cap pe primarul comunei, Jozsef Balazsi.

- O bataie pe o plantație de afine din localitatea Vinerea, județul Alba, s-a terminat cu un dosar penal pentru loviri sau alte violențe, care intre timp s-a transformat intr-un dosar pentru tentativa de omor. In urma noilor date aparute in timpul cercetarilor, procurorii din Alba au emis un mandat de…

- Un tanar din Blaj, in varsta de 23 de ani, cunoscut cu antecedente penale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a comis o talharie in noaptea de miercuri spre joi. Mai exact acesta a snopit in bataie un barbat, pentru un telefon mobil. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 18/19 august…

- Tribunalul Constanta a decis arestarea preventiva a unui barbat, de 55 de ani, din municipiu, pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 14 august 2021 si pana la data de 12 septembrie 2021 inclusiv.Cel in cauza este cercetat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.Din…

- Un barbat din Aiud a fost batut cu pumnii și picioarele de un alt barbat in urma unor discuții in contradictoriu. Agresorul a fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Potrivit IPJ Alba, la data de 1 august 2021, politistii din Aiud au luat masura retinerii,…