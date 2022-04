Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 11 aprilie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din Blaj au depistat un barbat de 39 de ani, din municipiu, in timp ce conducea, pe strada Alexandru Borza din Blaj, un autoturism care avea autorizația provizorie de circulație expirata. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Șoferi inconștienții din Alba: Condusul fara permis sau cu autorizația provizorie de circulație expirata le-a adus dosare penale Șoferi inconștienții din Alba: Condusul fara permis sau cu autorizația provizorie de circulație expirata le-a adus dosare penale Doi șoferi au fost prinși de catre polițiștii…

- La data de 4 martie 2022, in jurul orei 19,40, polițiștii din Sebeș au intervenit, pe raza localitații Lancram, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari efectuate la locul producerii accidentului a rezultat ca, in dreptul intersecției cu strada Veche,…

- Barbat de 33 de ani, din Blaj, prins fara permis de conducere, la volanul unui autoturism: S-a ales cu dosar penal Barbat de 33 de ani, din Blaj, prins fara permis de conducere, la volanul unui autoturism: S-a ales cu dosar penal Un barbat de 33 de ani, din Blaj, a fost depitat de catre polițiștii din…

- La data de 16 februarie 2022, in jurul orei 21.50, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au depistat un barbat, de 41 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Veseuș, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat și fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Un barbat in varsta de 57 de ani a condus un autoturism pe Dj592 A dinspre localitatea Sacoșu Turcesc, iar la intersecția cu DC 162 a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 30 de ani,care se deplaza regulamentar din sensul opus de mers și care a fost proiectat intr-un parapet […]…

- Ieri, 21 ianuarie 2022, in jurul orei 16.00, polițiștii din Cugir, in timp ce acționau pe strada Simion Barnuțiu, din Cugir, au depistat un barbat, de 43 de ani, din oraș, in timp ce conducea un autoturism, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de conducatorul…

- Șofer din Blaj, cercetat de polițiști. A fost prins in timp ce conducea un autoturism, cu 0,96 mg/l alcool „la bord” Un barbat din Blaj este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, cu 0,96 mg/k alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 ianuarie 2022, in…