- DRAMA… Imagine șocanta, in apropierea pieții agro-alimentare din municipiul Huși, in aceasta dimineața! O persoana decedata in zorii zilei, langa un automat de cafea sta de o buna bucata de timp in ochii trecatorilor, cel mai probabil, pana cand mașina de la Medicina Legala va ajunge sa-l ia. Martorii…

- ALERTA… Dupa Ana Rinder, directorul Spitalului Județean de Urgența Vaslui, iata ca al doilea manager dintr-un spital vasluian este infectat cu noul coronavirus! Este vorba despre Daniela Borș, cea care conduce chiar spitalul suport Covid din Barlad. Daniela Borș a fost confirmata pozitiv, astazi, 2…

- Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui se confrunta cu o situație fara precedent dupa ce mai mulți polițiști au fost confirmați cu Covid-19. Surse din cadrul IPJ Vaslui ne-au declarat ca aceștia au continuat sa vina la serviciu, deși acasa aveau rude infectate cu coronavirus. In acest moment, ambii…

- INGROZITOR… Patru fratiori din satul Baltati, comuna Tatarani, au fost dusi ieri la Protectia Copilului, dupa ce tatal lor, in varsta de 53 de ani, a dat foc, in aceeasi zi, atat bucatariei de vara, cat si casei. Individul, care mai spusese prin vecini ca vrea sa dea foc la toata gospodaria, a reusit…

- GRAV… Secția de pompieri Huși a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea Balțați, comuna Tatarani. “La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizata…

- CONTRASTE… In judetul in care datele oficiale arata ca doar in acest an, 1770 de minori au fost scosi din familiile iresponsabile si dati in grija asistentilor maternali, undeva, in satul Baltati, comuna Tatarani, o fata de numai 19 ani, Elena Vlad, isi tine strans in brate cei doi copii. Ea este una…

- PROBLEMA… Seceta aspra din ultimele luni nu a calamitat doar agricultura din judetul Vaslui, ci si sursele de apa potabila din mediul rural sunt aproape secate. Multe localitati se confrunta cu aceasta problema, iar unele dintre ele sunt in comuna Tatarani. De pilda, la Stroiesti sau Baltati, oamenii…